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TCMB likidite kanallarını değiştirerek piyasaya verdiği TL’nin faizini yükseltiyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaya verdiği Türk Lirası’nın ortalama faizini fonlama kanallarını değiştirerek yükseltiyor
TCMB likidite kanallarını değiştirerek piyasaya verdiği TL’nin faizini yükseltiyor

Temmuz enfasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini %7,4’den %8,9’a yükselten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaya vermiş olduğu Türk Lirası’nın (TL) ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini (AOFM) yükseltmeye devam ediyor.

TCMB’nin 06 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yapmış olduğu TL fonlama kompozisyonuna bakıldığında, bir gün önce %7,80 olan AOFM’nin bugün %7,88’e yükseldiği görüldü (Kaynak: Bloomberg HT Araştırma). AOFM’nin yükselmesinde fonlamanın bir kısmının Borsa İstanbul repo piyasası (22,9 milyar TL) ve Bankalararası Para Piyasası (2 milyar TL) üzerinden yapılması rol oynadı. Bu piyasalarda verilen TL’nin faizi, politika faizinin (%8,25) 150 baz puan üzerinde ve %9,75 seviyesinde bulunuyor.

Ayrıca banka bugün yaptığı basın duyurusunda hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacağını da belirtti. Dolayısıyla salgın sonrası politika faizinden daha düşük maliyetle yapılan fonlamalar vadesi geldiğinde yenilenmeyebilir. Bu kanalla yapılan vadesi gelmemiş işlemlerin toplam miktarı 60 milyar tl ve ortalama faizi ise %6,83. Bir sonraki ilk vade tarihi ise 13 Ağustos 2020.

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