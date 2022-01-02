TCMB Temerrüt Faiz Oranını Açıkladı

Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 17,25 olarak belirledi. Söz konusu temerrüt faiz oranı, geçen yıl yüzde 18,25 düzeyinde uygulanıyordu.

Merkez Bankası’nın (TCMB) mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarına ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Merkez, mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 17,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını da 555 lira olarak belirledi.

Söz konusu temerrüt faiz oranı, geçen yıl yüzde 18,25 ve asgari giderim tutarı da 385 lira düzeyinde uygulanıyordu.

1 OCAK’TAN İTİBAREN

Kararda, şöyle denildi:

“Türk Ticaret Kanunu uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 17,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 555 lira olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacaktır.”

TEMERRÜT FAİZ ORANI NEDİR?

Borçlunun borcunu yerine getirmekte gecikmesi durumunda ödenmesi gereken faiz olarak niteleniyor.

Temerrüt faizinin, gecikme faizi ile aynı anlamda olmadığına dikkat çeken uzmanlara göre, kredi taksitinin ödeme günü geldiğinde, borçlu bu ödemeyi geciktirirse ertesi günden itibaren öncelikle gecikme faizi işletilir.