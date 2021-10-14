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TCMB'de geceyarısı operasyonu: Üç kişi görevden alındı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar yapıldı.
TCMB'de geceyarısı operasyonu: Üç kişi görevden alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.

Atama kararı sonrası ABD Doları Türk Lirası karşısında 9.19 seviyesine çıkarak bir rekor daha kırdı. Yıl içinde yüzde 19 değer kaybeden Türk Lirası bir günde yüzde 1 daha değer kaybetmiş oldu.

TCMB'deki görev değişiklikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile akşam saatlerinde yaptığı görüşme sonrasında geldi. Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından Erdoğan ile Kavcıoğlu'nun birlikte çekilmiş fotoğrafı paylaşılırken görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son iki buçuk yıllık dönemde para politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle üç Merkez Bankası Başkanını görevden almış, bu adımlar Lira'ya büyük darbe vururken para politikalarının öngörülebilirliği ve güvenilirliği piyasalarda zarar görmüştü.

Reuters haber ajansı geçen hafta ismi açıklanmayan üç kaynağa dayandırdığı haberinde Erdoğan'ın Kavcıoğlu'na güveninin azaldığı ve aralarında son haftalarda çok az iletişim olduğu iddiasını gündeme getirmişti.

Gözler bir sonraki faiz kararında

Erdoğan, faizleri yüzde 19 seviyesine kadar çıkaran Naci Ağbal'ı TCMB Başkanlığı görevinden alarak yerine Mart ayında Kavcıoğlu'nu atamıştı. Erdoğan Haziran ayında kamuoyu önünde yaptığı açıklamada Ağustos'tan sonra faiz indirimi beklediğini belirterek Kavcıoğlu üzerindeki baskıyı artırmıştı.

TCMB, yüzde 20'ye yaklaşan enflasyon oranına rağmen  geçen ay politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti. Merkez Bankasının bu adımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi müdahalesi olarak algılanmıştı.

TCMB'nin faiz kararının açıklanacağı bir sonraki PPK toplantısı 21 Ekim'de yapılacak.

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