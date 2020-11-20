TCMB'nin Faiz Artırımı Kredi Ve Mevduata Sınırlı Yansıyacak

Merkez Bankası'nın 4,75 puanlık faiz artırımından sonra gözler, kararın kredi ve mevduat faizlerine nasıl yansıyacağına çevrildi. Bankacılara göre, karar kredi ve mevduata fazla yansımayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 15'e çıkarmasının ardından gözler kredi ve mevduat faizlerine çevrildi. Geçmiş dönemlerde TCMB'nin özellikle yüksek oranlı faiz kararlarının mevduat ve kredi faizlerine de yansıması, dünkü 4,75 puanlık faiz artırımının mevduat ve kredi faizlerine ne kadar yansıyacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Bankaların kararın ertesi günü ve takip eden haftanın başında yeni faiz oranlarını belirlemeleri beklenirken, Bloomberg HT'ye konuşan 5 üst düzey bankacı, 4,75 puanlık faiz artışının ardından kredi ve mevduat faizlerinde büyük oranlı değişiklik olmayacağı görüşünde. Karar öncesi piyasada mevduat faizlerinin maksimum yüzde 15 seviyelerinde olduğunu ifade eden bankacılara göre, aşırı bir kredi büyümesi olmayacağı için mevduat tarafında en yüksek yüzde 16-16,50 seviyeleri görülebilir.

"Kredi faizlerinde de çok fazla artış olmaz"

Bu seviyelerin beklenilen en yüksek oran olduğunu belirten bankacılar, mevduatta yüzde 15,50-16 bandının daha olası olduğunu ifade etti. TCMB'nin karar öncesi fonlamayı yüzde 14,75'ten yaptığını ve yapılan faiz artışı ile piyasa faizlerine geldiğini ifade eden bankacılar, kredi faizlerinde de çok fazla bir artış olmayacağını belirtti. Bankacılara göre, şuan medyanı yüzde 17 olan kredi faizlerinde de maksimum yüzde 19 seviyeleri görülebilir.