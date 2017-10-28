TC’nin 94’üncü kuruluş yıldönümü yarın KKTC’de de törenlerle kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. kuruluş yıldönümü, yarın KKTC’de de törenlerle kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, yarın başkent Lefkoşa yanında Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçeleri ile diğer bazı bölgelerde törenler düzenlenecek.

Kutlamalar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bayrak Radyo Televizyonu’ndan bugün saat 13.00’te yapacağı konuşmayla başlayacak. Konuşmanın ardından 21 pare top atışı yapılacak.

LEFKOŞA

Lefkoşa’daki tören, saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda yer alacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulacağı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, ardından bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek, daha sonra Anıt Özel Defteri imzalanacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilk tören, saat 11.00’de Zafer Anıtı’nda yapılacak. Zafer Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiir okunması ardından tamamlanacak.-

İkinci tören ise saat 11.30’da şenlik havasında kortej eşliğinde Sulu Çember’den başlayarak, İsmet İnönü Bulvarı Lemar önünde devam edecek.

Yürüyüş ardından Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konser verecek ve gösteriler yapılacak.

GİRNE

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Girne’de de tören düzenlenecek. Atatürk Anıtı'ndaki tören saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, Saygı Marşı, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Tören yürüyüşü ise, saat 16.00’da Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Atatürk Anıtı önünde sona erecek. Yürüyüş sonunda Atatürk Anıtı’nda bando konseri yer alacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki ilk tören, Atatürk Anıtı önünde saat 11.45’te çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.

Buradaki törenin son bulmasının ardından, Müze önündeki ikinci tören yapılacak. Bu törende, tören birliklerinin denetlenmesi, halkın bayramının kutlanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. Tören, şiir ve halk dansları gösterisinden sonra geçit töreniyle sona erecek.

İSKELE

İskele’deki tören, Ecevit Meydanı Atatürk Anıtı önünde saat 09.30’da yapılacak. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.

Ardından İskele Belediyesi önünden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde Ecevit Meydanı’na kadar kortej yapılacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Bando Konseri, şiirlerin okunması, folklor ve horon gösterisinin ardından tören sona erecek.

LEFKE

Öte yandan Lefke’de yapılacak tören Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak.

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Tören, birliklerinin denetlenmesi, halkın bayramının kutlanması, günün anlam ve önemini belirten konuşma ardından şiirlerin okunması ve tören geçişiyle sona erecek.

Daha sonra 14. Mknz. P. Alay Komutanlığı’nca Lefke Spor Kulübü’nde tebrik kabulü yapılacak.

MEHMETÇİK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94’üncü yıldönümü dolayısıyla Mehmetçik’te de tören düzenleniyor.

Tören, Mehmetçik Park Alanı’nda bulunan Belediye Gazinosu önünde saat 09.30’da çelenklerin Atatürk Anıtı’na konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak. Törende konuşmalar ve şiirler okunacak.

TÖREN YÜRÜYÜŞLERİ VE BANDO KONSERLERİ

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yürüyüşü ve bando konserleri yapılacak.

Yürüyüş ve konser programı şöyle:

“Lefke’de saat 09.45’te Lefke Polis Binası-Asmalı Kahve, İskele’de saat 10.00’da İskele Belediye Binası-İskele Meydanı, Gazimağusa’da 11.30’da Gazimağusa surları giriş kapısı-Namık Kemal Meydanı, Güzelyurt’ta saat 11.45’te Güzelyurt Kaymakamlığı-Askeri Kantin, Girne’de saat 15.00’de The Arkın Colony Otel-Atatürk Anıtı, Lefkoşa’da ise saat 15.00’de Mehmet Akif Ersoy Caddesi (Pizza Pronto)-Barbarlık Müzesi güzergahı.”