TC'nin "Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakanı" Akdağ: Yeni hastaneler 2 yıla tamam

TC Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Recep Akdağ, KKTC’deki yeni hastanelerin iki yılda tamamlanması için protokol imzalanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ankara’daki temasları çerçevesinde son olarak TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlık alanında örnek alınması gereken gelişmeler yaşandığını, bu reformları KKTC’de de uygulama gayreti içerisinde olduklarını belirtti

TC Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve heyetleri ile yapılan çalışmalarda sağlık alanında atılacak yeni adımların belirlendiğini kaydeden Sucuoğlu, bu adımların en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

TC Başbakan Yardımcısı Akdağ da, KKTC ile Türkiye arasındaki işbirliği çerçevesinde sağlık alanında da gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Bu işbirliği çerçevesinde KKTC’ye mükemmel bir hastane yapılacağını söyleyen Akdağ, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve Karpaz bölgelerine gerek mevcutların yenilenmesi şeklinde, gerekse yeni yapılacak hastane binaları ile sağlık sisteminin güçlendirileceğini belirtti.

Akdağ, tüm bu projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için hastanelerin 2 yıl gibi kısa bir süre zarfında tamamlanması adına protokol imzalanacağını söyledi.