TDP, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğine katılım çağrısı yaptı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), bugün Çetinkaya Sahası’nda yapılacak iki toplumlu 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğine katılım çağrısı yaptı.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan TDP, her bireyin ve her canlının kendini güvende hissettiği, baskı altında olmadığı ve yok olmayla karşı karşıya bırakılmadığı bir ülke, bir coğrafya hayal ettiğini, bunun için de mücadeleden asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

TDP, Kıbrıs’ta bir çözüm sürecinden uzaklaşmış durumda olsalar da, mücadele ve barış istenciyle iklimin değişebileceğine olan inancının bitmediğini vurguladı.

İki toplumlu çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğine işaret eden TDP, iki toplumlu çalışmalara her zaman önem verdiklerini ve katkı koyduklarını, önümüzdeki dönemde de bunu çoğaltarak devam ettireceklerini belirtti.

Bu noktada hem sivil topluma hem de barış içinde bir Kıbrıs hayali olan her kesime, siyasi partiye ve örgüte çok iş düştüğünü vurgulayan TDP, “Barış istencimize, kimliğimiz, rengimiz, dilimiz, dinimiz, ırkımız, yönelimimiz ya da nerede yaşadığımız gibi hiçbir farklılığımız engel değildir. Ülkemize ve dünyamıza barış getirmesi dileğiyle herkesin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarız” dedi.