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TDP 1 Kasım'da aday belirlemeye başlıyor

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TDP 1 Kasım'da aday belirlemeye başlıyor
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında toplandı.

Parti çalışmaları ile Ocak ayında yapılması planlanan erken seçimin değerlendirildiği toplantıda, 17 Aralık 2017 Pazar Günü yapılması planlanan TDP 6. Olağan Kurultayı'nın erken seçim sonrasına ertelenmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantıda ayrıca, erken seçimler yönelik aday belirleme sürecinin başlatılması, bu doğrultuda 1 Kasım Çarşamba Günü'nden itibaren Milletvekilliği adaylığı için başvuru kabul edilmesi de karara bağlandı. Parti Genel Merkezi ile İlçe Merkezlerine yapılacağı belirtilen Milletvekilliği başvurularının bitiş tarihinin ise seçim tarihinin resmiyet kazanmasının ardından duyurulacağı açıklandı.

"PROJELER VE DONANIMLI ADAYLARLA HALKIN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP olarak aylardan beridir erken seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, toplumun değişim iradesine yanıt verecek içerikli projeler ve donanımlı adaylarla halkın karşısına çıkacaklarını vurguladı.

Parti üyelerinin yanı sıra, sivil toplum örgütü, sendika ve gönüllülerin oluşturduğu alanında uzman kişilerin oluşturduğu komitelerin sıkı bir çalışma yürüttüğünü belirten Özyiğit, "Ülke gerçeklerine uygun, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek, var olan yapısal sorunların çözümünü öngören plan ve projelerle ortaya çıkacağız. Toplumun değişim istencini görenler bugünlerde sık sık değişim yapacaklarından bahsetmektedirler. Ancak önemli olan vaat değil icraattır, göreve geldiğinde ne yaptığındır. Bu düzeni kuranlar ile 'değiştireceğim'  diyerek göreve gelen ancak düzene ayak uyduranların bu düzeni değiştiremeyecekleri gün gibi ortadadır, zaten halkımız da bunun farkındadır. TDP olarak, toplumumuzla birlikte bu yolu yürüyerek ülkede özlenen, beklenen değişimi mutlaka sağlayacağız, bu yolda oldukça kararlı ve inançlıyız" dedi.

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