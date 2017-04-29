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TDP, 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı

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TDP, 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ilerici, demokrat, emek ve üretenden yana olan tüm emekçilere 1 Mayıs’a katılım çağısı yaptı.

TDP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Özyiğit, 1 Mayıs’ın tüm emekçilerin savaşsız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya kurma özlemiyle, birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu ifade ederek, eşit, özgür ve kardeşçe bir dünya kurulana kadar mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

ORTAK ETKİNLİKTE BULUŞMAYA DAVET

Kıbrıs Türk toplumunun adil ve kalıcı federal bir çözüme ulaşma, kendi kendini yönetme, kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomik yapının oluşturulması ile tüm toplumların kardeşçe ve barış içinde yaşayacağı bir ülkeye ulaşma ideallerinin gerçekleşmesini dileyen Özyiğit, emekçileri; 1 Mayıs günü önce saat 18.00’de Kuğulu Park, ardından da saat 19.30’da Çetinkaya Sahası’nda düzenlenecek ortak etkinlikte buluşmaya davet etti.

Özyiğit, önceleri işçilerin iş, aş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan 1 Mayıs’ın; faşizm, şovenizm ve savaşlara karşı çıkma, daha özgür, daha demokratik, daha paylaşımcı ve daha barışçıl bir dünya düzeni talep etme mücadelesine dönüştüğünü söyledi.

1 Mayıs’ı kutlarken ülkede atılması gereken adımlar olduğunu ifade eden Özyiğit, emek sömürüsünün önüne geçilmesi, işsizliğin önlenmesi, asgari ücretin insanca yaşanabilir seviyeye getirilmesi, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılmanın önlenmesi, kadın ve çocuk haklarının, sosyal hakların geliştirilmesi, özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasının olanaklı hale getirilmesinin halen temel ihtiyaç olarak durduğunu kaydetti.

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