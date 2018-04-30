TDP, 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı

Varoğlu, 1 Mayıs’ın tüm emekçilerin savaşsız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya kurma özlemiyle, birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirterek, eşit, özgür ve kardeşçe bir dünya kurulana kadar mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, ilerici, demokrat, emekten ve üretenden yana olan tüm kesimleri 1 Mayıs Salı günü (yarın) önce saat 18.00’da Kuğulu Park’ta, ardından da saat 19.30’da ara bölgede düzenlenecek ortak etkinlikte buluşmaya davet etti.

Varoğlu, ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’ nedeniyle yayımladığı mesajda, önceleri işçilerin iş, aş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan 1 Mayıs’ın, faşizme, şovenizme ve savaşlara karşı çıkmak, daha özgür, daha demokratik, daha paylaşımcı ve daha barışçıl bir dünya düzeni talep etme mücadelesine dönüştüğünü vurguladı.

1 Mayıs’ı kutlarken kendi ülkemizde atılması gereken adımlar olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Varoğlu, emek sömürüsünün önüne geçilmesi, işsizliğin önlenmesi, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılmanın önlenmesi, kadın ve çocuk haklarının, sosyal hakların geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.