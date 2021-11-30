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TDP 10 Aralık'a kadar aday adaylığı başvurularını kabul edeceğini duyurdu

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekilliği aday adaylığı için başvuru kabul edecektir. Başvurular 10 Aralık Cuma mesai bitimine kadar İlçe Merkezleri ile Genel Merkez Binasına yapılabilecektir. Aday sıralaması ise 12 Aralık Pazar günü yapılacak.
TDP 10 Aralık'a kadar aday adaylığı başvurularını kabul edeceğini duyurdu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekilliği aday adaylığı için başvuru kabul edecektir. Başvurular 10 Aralık Cuma mesai bitimine kadar İlçe Merkezleri ile Genel Merkez Binasına yapılabilecektir. Aday sıralaması ise 12 Aralık Pazar günü yapılacak.

TDP Merkez Yönetim Kurulu sözcüsü Zeki Çeler, dün akşam gerçekleştirilen MYK toplantısında alınan karar uyarınca adaylık başvurularının 10 Aralığa kadar süreceğini ardından da belirlenen günde aday sıralamasının yapılacağını kaydetti.

Çeler,

- Yüreği emekten yana atan, işçinin, emekçinin hakkını savunan,

- Daha eşitlikçi bir düzen, daha adil gelir dağılımı ve vergi toplamayı öngören,

- Yasaları herkese eşit uygulayan,

- Gençlerin beyin göçünü engelleyecek

- Daha kaliteli sağlık ve eğitim sistemi yaratacak,

- Ayrımcılık gözetmeyen, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeyi öngören,

- Daha güçlü bir ekonomi ve üretken bir toplum yaratma adına;

Bu değerler uğruna mücadele etmeye hazır kişilerle bu yolu birlikte yürüme niyet ve kararlılığında olduklarını vurguladı.

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