TDP 13 Mart da başkanını seçecek.. Av. Mine Atlı'nın Başkanlık için tek aday olarak kurultaya gitmesi bekleniyor...

TDP’nin 1’inci Olağanüstü Kurultayı 13 Mart’ta

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 1’inci Olağanüstü Kurultayı 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecektir. Genel Başkan’ın seçileceği 1. Olağanüstü Kurultay, Lefkoşa’da The Paradise Park’ta saat 11:00’da başlayacaktır.

Genel Başkanlık için başvuruların en geç 1 hafta öncesinden (6.03.2022 Pazar 13:00’a kadar) yazılı olarak Merkez Yönetim Kuruluna (TDP Merkez Binası’na) veya info@tdpkibris.org adresinden mail yolu ile yapılması gerekmektedir.