TDP: 19 milletvekilinin önerisi kabul edilemez

TDP, 19 milletvekilinin, Federasyonun müzakerelerde bir çözüm modeli olmaktan çıkmasına yönelik, Meclis'in karar alması için, Meclis Başkanlığına yaptığı önerinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

11 Şubat 2014 ortak metninde de tarafların ortaya koyduğu 'Kıbrıs'taki mevcut durumun sürdürülemez' olduğu gerçeğinden hareketle, karşılıklı kabul edilebilir bir siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunun ortada olduğuna vurgu yapılan açıklamada, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve uluslararası tek kimlik öğelerini içeren federal bir çözüm yönündeki vizyonun kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kıbrıs Konusu ile ilgili parametrelerin ne Kıbrıslı Türkler, ne de Kıbrıslı Rumlar tarafından tek taraflı olarak değiştirilemeyeceği belirtilen açıklamada, "TDP, Kıbrıslı Türklerin ‘azınlık’, ‘ilhak’ ve ‘asimile’ olacağı (dönüştürüleceği) tüm formülleri reddeder. Mevcut yapıda federal çözümü mümkün olan en iyi seçenek olarak görür" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi: "19 Milletvekilinin Meclis'teki muhalefet partilerine mensup milletvekillerine danışmadan, üstelik tam da seçimler öncesi böyle bir çıkış yapması Kıbrıslı Türkler açısından hayati derecede öneme haiz Kıbrıs Sorunu'nu bile seçim malzemesi yaptıklarının en somut göstergesidir. Tamamen seçimlere yönelik, toplumsal değil, bireysel menfaati öngören bu çıkışa en güzel yanıtı halkımızın vereceğine olan inancımız tamdır."