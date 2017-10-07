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TDP 6. Olağan Kurultay'ı 17 Aralık'ta

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TDP 6. Olağan Kurultay'ı 17 Aralık'ta
Özyiğit: son dönemde yapılan tüm kamuoyu yoklamalarının, TDP'nin önümüzdeki dönemde kilit parti olacağını çok net ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 6. Olağan Kurultayı 17 Aralık Pazar Günü gerçekleştirilecek.

Kasım ayı boyunca İlçe ve Gençlik Örgütü kurultaylarını yapacak olan TDP, Aralık ayı başında ayrıca parti programı ile ilgili bir de çalıştay gerçekleştirecek.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Parti Meclisi, Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında toplandı.

Gündemdeki konuların yanı sıra parti çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda TDP 6. Olağan Kurultayı ve İlçe Kongrelerinin tarihleri de kararlaştırıldı.

Alınan karara göre, Kasım ayı içerisinde 6 ilçe ve gençlik örgütü kurultayları, Aralık ayı başında parti programı ile ilgili çalıştay ve 17 Aralık Pazar günü olağan kurultay yapılacak.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Parti Meclisi'nin kararı doğrultusunda 6. Olağan Kurultay’ın 17 Aralık'ta yapılacağını belirterek, bu kararla birlikte bir anlamda önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan seçim startını da vermiş olacaklarını kaydetti.

İlçe Kongreleri ve kurultay çalışmaları ile ilgili Merkez Yönetim Kurulu'nun yetkili olduğunu belirten Özyiğit, Aralık ayı başında yapılacak çalıştayla ilgili sekretaryanın görevlendirildiğini kaydetti.

Programla ilgili olarak alanında uzman kişilerden oluşan komitelerin çalışmaya başladığını, programın gözden geçirilerek yenileceğini çalıştayda da son şeklinin verileceğini açıklayan Özyiğit, sürecin sonunda bir anlamda seçim manifestolarının ortaya çıkmış olacağını ifade etti.

“KİLİT PARTİ OLACAĞIZ”

Son dönemde yapılan tüm kamuoyu yoklamalarının, TDP'nin önümüzdeki dönemde kilit parti olacağını çok net ortaya koyduğuna dikkat çeken Özyiğit, “Yenilenen programımızla, projelerimizle ve temiz, dürüst ve nitelikli kadrolarımızla toplumun önüne çıkacağız. Toplumumuzla birlikte bu yolu yürüyerek ülkede özlenen, beklenen değişimi mutlaka sağlayacağız” dedi.

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