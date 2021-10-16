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TDP 7. Kurultayı.. İşte bölge bölge TDP Parti Meclisi'ne seçilenler

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TDP 7. Kurultayı.. İşte bölge bölge TDP Parti Meclisi'ne seçilenler
TDP 7. Kurultayı.. İşte bölge bölge TDP Parti Meclisi'ne seçilenler

TDP 7. Kurultayı yapılıyor.. Özyiğit Başkanlığa tek aday...

Lefkoşa’da The Paradise Park’ta gerçekleştirilecek olan kurultay saat 14.00’da başladı.

Şu sıralar Genel Başkanlığa tek aday olan  Cemal Özyiğit konuşmasını yaptı.

Divan başkanlığını Dr. Gülsen Bozkurt’un yapacağı, faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı kurultay, “Şimdi daha güçlü, daha kararlı bir sesle: ADALET- ÖZGÜRLÜK – DAYANIŞMA” sloganıyla düzenlenecek. Genel Başkanlık için Cemal Özyiğit’in tek aday olarak katılacağı kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçildi.
 

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TDP 7. Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçilenler bölge bölge...

LEFKOŞA:

  1. ADEM HOCA
  2. AHMET AKARSU
  3. ALİ VEHİD
  4. BARIŞ ERKMEN
  5. ÇELEN ÇAĞANSOY
  6. DR. HALİL HIZAL
  7. DR. SEVGİ SEZENLER
  8. DR. SUPHİ HÜDAOĞLU
  9. HÜSEYİN DOĞA YALÇIN
  10. MEHMET BURHAN
  11. MİNE ATLI
  12. MUSTAFA KARADAYI
  13. NALAN ERSÜMER AKTAN
  14. NESİP NALCIOĞLU
  15. ÖZMEN BİRİNCİ
  16. YEŞİM BEYAZ İLKAN

 

 

 

MAĞUSA :

  1. AHMET DENİZER
  2. AHMET İSRAİL
  3. BORA RİFATOĞLU
  4. BOYSAN BOYRA
  5. EGE ULUCA TÜMER
  6. ERCAN HOŞKARA
  7. ERDOĞAN BEKİROĞLU
  8. GÜNER ERSEN
  9. REDİF EKİNCİ
  10. SALİH ARAN
  11. YASEMİN ÇOBANOĞLU
  12. YAŞAR GÜNDEĞER
  13. YEŞİM DEDE

 

GİRNE:

  1. ALTAN UZUNOĞLU
  2. DUYGU OTCUOĞLU
  3. ESAT VAROĞLU
  4. ESKUL KUTLUER
  5. MEHMET EVRİM BENZETSEL
  6. ÖZKAN KONCA
  7. SERKAN BÜLBÜLCÜ
  8. SİBAR AYBAR
  9. TEVFİK AYTEKİN
  10. ZİYA EGEMEN SENCER

 

İSKELE:

  1. CEMALİYE SOĞANCI
  2. İLKNUR IŞIL TÜRKMEN
  3. MURAT ÇOBAN
  4. MÜRÜDE ÇELİKAĞ
  5. SALİM ÖZBOLAT

 

GÜZELYURT:

  1. EŞMEN HOŞKARA
  2. FAİK ARÇAY
  3. HASAN UMUR
  4. MUSTAFA MULLA

 

LEFKE:

  1. KAMİL YAYICI
  2. ZAFER ERATAM
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