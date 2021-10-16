TDP 7. Kurultayı.. İşte bölge bölge TDP Parti Meclisi'ne seçilenler

TDP 7. Kurultayı yapılıyor.. Özyiğit Başkanlığa tek aday...

Lefkoşa’da The Paradise Park’ta gerçekleştirilecek olan kurultay saat 14.00’da başladı.

Şu sıralar Genel Başkanlığa tek aday olan Cemal Özyiğit konuşmasını yaptı.

Divan başkanlığını Dr. Gülsen Bozkurt’un yapacağı, faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı kurultay, “Şimdi daha güçlü, daha kararlı bir sesle: ADALET- ÖZGÜRLÜK – DAYANIŞMA” sloganıyla düzenlenecek. Genel Başkanlık için Cemal Özyiğit’in tek aday olarak katılacağı kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçildi.



TDP 7. Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçilenler bölge bölge...

LEFKOŞA:

ADEM HOCA AHMET AKARSU ALİ VEHİD BARIŞ ERKMEN ÇELEN ÇAĞANSOY DR. HALİL HIZAL DR. SEVGİ SEZENLER DR. SUPHİ HÜDAOĞLU HÜSEYİN DOĞA YALÇIN MEHMET BURHAN MİNE ATLI MUSTAFA KARADAYI NALAN ERSÜMER AKTAN NESİP NALCIOĞLU ÖZMEN BİRİNCİ YEŞİM BEYAZ İLKAN

MAĞUSA :

AHMET DENİZER AHMET İSRAİL BORA RİFATOĞLU BOYSAN BOYRA EGE ULUCA TÜMER ERCAN HOŞKARA ERDOĞAN BEKİROĞLU GÜNER ERSEN REDİF EKİNCİ SALİH ARAN YASEMİN ÇOBANOĞLU YAŞAR GÜNDEĞER YEŞİM DEDE

GİRNE:

ALTAN UZUNOĞLU DUYGU OTCUOĞLU ESAT VAROĞLU ESKUL KUTLUER MEHMET EVRİM BENZETSEL ÖZKAN KONCA SERKAN BÜLBÜLCÜ SİBAR AYBAR TEVFİK AYTEKİN ZİYA EGEMEN SENCER

İSKELE:

CEMALİYE SOĞANCI İLKNUR IŞIL TÜRKMEN MURAT ÇOBAN MÜRÜDE ÇELİKAĞ SALİM ÖZBOLAT

GÜZELYURT:

EŞMEN HOŞKARA FAİK ARÇAY HASAN UMUR MUSTAFA MULLA

LEFKE: