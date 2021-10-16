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TDP 7. Kurultayı yapılıyor.. Özyiğit Başkanlığa tek aday

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TDP 7. Kurultayı yapılıyor.. Özyiğit Başkanlığa tek aday
TDP 7. Kurultayı yapılıyor.. Özyiğit Başkanlığa tek aday

TDP 7. Kurultayı yapılıyor.. Özyiğit Başkanlığa tek aday...

Lefkoşa’da The Paradise Park’ta gerçekleştirilecek olan kurultay saat 14.00’da başladı.

Şu sıralar Genel Başkanlığa tek aday olan  Cemal Özyiğit konuşmasını yapıyor.

Divan başkanlığını Dr. Gülsen Bozkurt’un yapacağı, faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı kurultay, “Şimdi daha güçlü, daha kararlı bir sesle: ADALET- ÖZGÜRLÜK – DAYANIŞMA” sloganıyla düzenlenecek. Genel Başkanlık için Cemal Özyiğit’in tek aday olarak katılacağı kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.
 

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