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TDP adayları bu hafta netleştiriyor

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TDP adayları bu hafta netleştiriyor
TDP adayları bu hafta netleştiriyor

 

Koalisyon ortaklarından Toplumcu Demokrasi Partisi belediye başkanlığına aday olacak isimleri bu
hafta netleştirecek.

Yerel yönetimlerle ilgili ittifak görüşmelerinde gelinen son durumu değerlendiren Toplumcu
Demokrasi Partisi’nde adaylık başvuruları bugün saat 17.00’ye kadar devam edecek.


Toplumcu Demokrasi Partisi Parti meclisi başvuruların ardından hafta içinde toplanarak adaylık
başvurularını karara bağlayacak.

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