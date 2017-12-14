TDP adayları Girne'de yurttaşlarla kucaklaştı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları erken genel seçimlere yönelik çalışmalarına Girne’de devam etti.

Sırasıyla 23 Nisan İlkokulu, Anafartalar Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi’ne gerçekleştirilen ziyaretlerde eğitim sistemine yönelik yaşanan sıkıntılar ile TDP'nin eğitimde planlama, yürütme ve güçlendirme ile hayata geçireceği vizyonu hakkında bilgiler verildi, öğretmenlerin soruları yanıtlandı.

TDP Milletvekili adayları daha sonra, Girne Merkez Çarşı, Çarşamba Pazarı ve Alsancak’ta esnaf ve vatandaş ile buluştu. Ziyaretlerde, TDP'nin katılımcı siyaset anlayışı ile projelerine yönelik bilgiler verildi, esnafın yaşadığı sıkıntılar dinlendi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Güçlü, temiz ve özgür” bir gelecek için çalıştıklarını belirterek, yapısal sorunların çözmek ve daha iyi bir geleceği inşa etmek için katılımcı siyaset anlayışına büyük önem verdiklerini, bu çerçevede de geleceği birlikte kurgulamak adına yurttaşlara beraber hareket etme çağrısında bulundu.

Konuşmalarında TDP'nin Bayındırlık, Şehircilik ve Ulaştırma Politikaları hakkında da bilgiler veren Özyiğit, şehirlerimizi özellikle de Girne’yi korumak, planlı kalkındırmak için, Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri'ninTDP’nin temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Bunun için ekonomik refah, sosyal denge ve sağlıklı bir çevre dahil olmak üzere, sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarının aynı zamanda ve eş ağırlıklı olarak ele alınması gerektiğini belirten Özyiğit, kaynakları en verimli şekilde kullanırken, ülkemizin fiziksel anlamda sağlıklı gelişimi ile toplumsal ve bireysel yaşam kalitemizi artıracak tüm uygulamaların bütünlüklü bir plana dayanmasının en önemli unsur olduğunu kaydetti.