 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 109.763
  • Altın 156,028
  • Dolar 3,8695
  • Euro 4,5705
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

TDP adayları Girne'de yurttaşlarla kucaklaştı

» »
TDP adayları Girne'de yurttaşlarla kucaklaştı
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları erken genel seçimlere yönelik çalışmalarına Girne’de devam etti.

Sırasıyla 23 Nisan İlkokulu, Anafartalar Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi’ne gerçekleştirilen ziyaretlerde eğitim sistemine yönelik yaşanan sıkıntılar ile TDP'nin eğitimde planlama, yürütme ve güçlendirme ile hayata geçireceği vizyonu hakkında bilgiler verildi, öğretmenlerin soruları yanıtlandı. 

tdp-girne-ziyaret--(3).jpg

TDP Milletvekili adayları daha sonra, Girne Merkez Çarşı, Çarşamba Pazarı ve Alsancak’ta esnaf ve vatandaş ile buluştu.  Ziyaretlerde, TDP'nin katılımcı siyaset anlayışı ile projelerine yönelik bilgiler verildi, esnafın yaşadığı sıkıntılar dinlendi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı. 

tdp-girne-ziyaret--(4).jpg

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Güçlü, temiz ve özgür” bir gelecek için çalıştıklarını belirterek, yapısal sorunların çözmek ve daha iyi bir geleceği inşa etmek için katılımcı siyaset anlayışına büyük önem verdiklerini, bu çerçevede de geleceği birlikte kurgulamak adına yurttaşlara beraber hareket etme çağrısında bulundu. 

tdp-girne-ziyaret--(1).jpg

Konuşmalarında TDP'nin Bayındırlık, Şehircilik ve Ulaştırma Politikaları hakkında da bilgiler veren Özyiğit, şehirlerimizi özellikle de Girne’yi korumak, planlı kalkındırmak için, Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri'ninTDP’nin temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı. 

Bunun için ekonomik refah, sosyal denge ve sağlıklı bir çevre dahil olmak üzere, sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarının aynı zamanda ve eş ağırlıklı olarak ele alınması gerektiğini belirten Özyiğit, kaynakları en verimli şekilde kullanırken, ülkemizin fiziksel anlamda sağlıklı gelişimi ile toplumsal ve bireysel yaşam kalitemizi artıracak tüm uygulamaların bütünlüklü bir plana dayanmasının en önemli unsur olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!14 Aralık 2017 Perşembe 08:00
  • TDP, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP ÇIKTI14 Aralık 2017 Perşembe 06:45
  • Özyiğit, Afrika Gazetesi'ne dayanışma belirtti13 Aralık 2017 Çarşamba 17:18
  • Polisiye olaylar: Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı13 Aralık 2017 Çarşamba 17:17
  • Özyiğit: "Yerel yönetimlerin özerkliklerini güçlendireceğiz"13 Aralık 2017 Çarşamba 16:26
  • Erkmen, AİHM kararını değerlendirdi...13 Aralık 2017 Çarşamba 16:19
  • Akıncı İİT Olağanüstü Zirvesi’nde konuştu13 Aralık 2017 Çarşamba 16:14
  • BEAL öğrencilerinden örnek duyarlılık13 Aralık 2017 Çarşamba 15:40
  • Hava sıcaklığı 20-23 derece dolaylarında olacak13 Aralık 2017 Çarşamba 14:58
  • Küçükbaş hayvan üreticilerine “0” faizli kredi13 Aralık 2017 Çarşamba 14:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti