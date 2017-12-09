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TDP adayları Lefkoşa'daki bazı okulları ziyaretlerini sürdürdü

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TDP adayları Lefkoşa'daki bazı okulları ziyaretlerini sürdürdü
İdris: "Planlı Adımlarla Eğitimdeki Sorunları Çözeceğiz"

 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, eğitimde herkes için kaliteli ücretsiz ve tam gün eğitim vizyonu ile yola çıktıklarını vurgulayarak, planlı adımlarla eğitimdeki sorunları çözeceklerini vurguladı.  

 İdris, tam gün eğitimi hayata geçirirken, katılımcı siyaset anlayışını ve tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alınacağını ve kimsenin özlük haklarını elinden almak, angarya çalıştırmak gibi bir düşünceleri olmadığını vurguladı.

Erken seçimlere yönelik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden TDP milletvekili adayları, dün sabah sırası ile Lefkoşa Türk Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Demokrasi Ortaokulu ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaretler sırasında eğitim sistemine yönelik yaşanan sıkıntılar ile TDP'nin eğitime yönelik politikalar hakkında bilgiler verildi,  öğretmenlerin soruları yanıtlandı.

 TDP Genel Sekreteri, milletvekili adayı Asım İdris, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, eğitimde yapılacak tüm çalışmaların ve atılan her adımın ileriye doğru yatırım olacağını vurguladı. Eğitimin sadece okulların açılması ve öğretmenlerin zamanında atanmasından ibaret algılanarak bu zeminde tartışıldığını aktaran İdris, bu sorunu çözmenin zor olmadığını, Ocak ayında bütün okullardan gerekli bilgilerin alınabilineceğini ve buna göre nakilleri hazırlayarak sistemli bir şekilde bu işin çözülerek okulların öğretmensiz kalmayacağını kaydetti.

Burs sorunu aşmak için kriterlerin yeniden belirleneceğini, devlet kaynaklarının ihtiyaçlı bölümlere daha fazla aktarılmasının sağlanacağını belirten İdris, ayrıca yüksek öğrenimdeki gençlerin fırsat eşitliğini sağlayacak kredi sisteminin de yaşam bulacağını kaydetti. 

Öğrencilerin güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu, bu bakış açısı ile taşımacılıkla ilgili tüzüğün temeline öğrenci güvenliğini alacak şekilde düzenleneceğini belirten İdris, yüksek öğrenimle ilgili olarak da planlama dahilinde YÖDAK'ın yapısını hem finansal hem de kadro anlamında güçlendireceklerini, bağımsız bir kurum olmasını sağlayacaklarını kaydetti.   

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