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TDP Adayları, Mağusa Salamis Yolu’nda Esnaf Ve Vatandaşlarla Buluştu

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TDP Adayları, Mağusa Salamis Yolu’nda Esnaf Ve Vatandaşlarla Buluştu.
TDP Adayları, Mağusa Salamis Yolu’nda Esnaf Ve Vatandaşlarla Buluştu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları Gazimağusa’da Salamis Yolundaki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu. 
 

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, vatandaşlarla sohbet edilen yürüyüş boyunca, aday tanıtım broşürleri de dağıtıldı. 
 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde, ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini belirterek, TDP çatısı altında birleşen kadronun bunu başarabileceğine inanç belirtti. 
 

Ülkeyi karış karış gezdiklerini, yurttaşlarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Özyiğit, “Ne mutlu bizlere ki, temiz ve özgür bir gelecek için çıktığımız bu yolda, yurttaşlarımızın destek ve mesajları ile yolumuza çok daha güçlü ilerlemekteyiz. TDP'nin 23 Ocak seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağı çok net ortadadır” dedi. 
 

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgür bir şekilde yaşayabilmesinin, kendi ayakları üzerinde duran bir yapı kurulabilmesinin, yaşamın her alanında adil paylaşım ve fırsat eşitliği yaratılmasının, kaliteli ve eşit hizmetin, kısacası tam anlamıyla sosyal devlet olmanın zamanı çoktan geldiğini belirten Özyiğit, “Yıllardır savunduğumuz sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bir adım daha ileriye taşıma kararlılığındayız. Bunda da en büyük ve tek güvencemiz halkımızdır” dedi. 

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