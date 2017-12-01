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TDP adayları YSK’ya başvuru yaptı

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TDP adayları YSK’ya başvuru yaptı
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)  adayları bugün saat 11.00’de YSK’ya başvuruda bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, başvuru sonrasında basın yaptığı açıklamada, temiz bir geçmişe sahip güçlü bir ekiple, özgür bir gelecek için bugün başvurularını yaptıklarını söyledi.

Değişimin ancak güçlü bir kadroyla mümkün olabileceğine işaret eden Özyiğit, bu kadroya sahip olan partilerinin ise bunu sağlamak adına yola çıktığını kaydetti.

TDP’nin 50 kişilik milletvekili kadrosunun geçmişi temiz kişilerden oluştuğuna dikkat çeken Özyiğit, amaçlarının kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke yaratmak, yalnızca halkına hesap verecek bir yönetim oluşturmak ve aydınlık bir gelecek için mücadele etmek olduğunu vurguladı.

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“Kıbrıs Türk toplumunun 7 Ocak’ta güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için cevabını vereceğine yürekten inanıyorum” diyen Özyiğit, hoşgörülü bir ortamda, demokratik ve Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini sandığa yansıtacağı bir seçim olması temennisinde bulundu.

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