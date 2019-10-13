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TDP, Akıncı’nın yaptığı barış ve huzur çağrısını selamladı

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TDP Merkez Yönetim Kurulu yazılı açıklama yaparak, tüm kadim ulusların birlikte kader birliği yapıp huzuru ve barışı tesis etmesi temennisinde bulundu.
TDP, Akıncı’nın yaptığı barış ve huzur çağrısını selamladı

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre TDP Merkez Yönetim Kurulu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Doğu Akdeniz ve Ortadoğu insanları olarak öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, bu bölgenin ticari ve siyasi önemi, geçmiş medeniyetlerin mirasları, doğal kaynak ve güzellikleri hem zenginliğimiz, hem de talihsizliğimiz olmuştur. Bugün olduğu gibi yüzyıllardır dünyanın öteki taraflarındaki güçlü devletler, bu bölgeyi karıştırıp halklarını birbirine düşürmeyi çok iyi bilmişlerdir.

Coğrafyamız savaştan, emperyalist güçlerin çıkarlarından çok çekmiştir ve bunu en yakından hissedenlerden biri de biz Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’deki halklardır.

Bizim neredeyse her konuda elimizi kolumuzu bağlayan Kıbrıs Sorunu da, Türkiye’de yaşanan tüm darbe ve terör girişimleri de, bu düzenin birer parçasıdır. Kabul etmeliyiz ki bizler de maalesef çeşitli dönemlerde yaptığımız hatalarla bu oyunun güçlenmesine katkı koyduk. Her toplumda olduğu gibi, bizim toplumlarımızda da kişisel çıkarlarını düşünen kesimler bu hatalara sürüklenmemize ön ayak oldular.

Fakat bizi bugünlere getiren süreçler ne olursa olsun, aslolan bin yıldır bu coğrafyada birlikte yaşayan Türk, Kürt, Arap, Helen tüm kadim ulusların birlikte kader birliği yapıp huzuru ve barışı tesis etmesidir.

Türkiye’de terörün artık ebediyete kadar son bulması için Türk, Kürt herkese görev düşmektedir. En son ihtiyacımız olan şey ise birbirimize silah doğrultmaktır. Terörü bitirecek olan halkların iradesidir ve halklar bu yönde iradelerini güçlü şekilde ortaya koymak durumundadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğini koruma hakkının var olduğunu gözeterek, bölgemizde daha barışçıl, daha insani bir yaşamın filizlenmesinin mümkün olduğuna inanmaktayız. Bu olasılık bu kadar zengin bir coğrafyanın yeniden medeniyetin beşiği olacağı yeni bir dünyayı hepimize vaad etmektedir. Aksi ise, hatalarımıza yeni hatalar ekleyip emperyalist güçlerin ekmeğine yağ sürmek sonucuna varacaktır.

Bu anlamda Akıncı’nın yaptığı barış ve huzur çağrısını, tüm Kıbrıs’ı, bölge halklarını ve yöneticilerini, gelecek nesillerimizin bu coğrafyada güven içinde yeşermesi için bir başlangıç olarak görüp selamlarken, gelecek nesillerimizin bu coğrafyada güven içinde nefes alıp yeşermesi için bu çağrıda buluşmasını dileriz.

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