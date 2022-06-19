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TDP Ankara yolcusu

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TDP Gençlik Örgütü, Ankara’da Temaslarda Bulunacak
TDP Ankara yolcusu

TDP Gençlik Örgütü temaslarda bulunmak üzere Pazartesi günü Ankara’ya gidiyor.

3 gün sürecek Ankara ziyareti kapsamında CHP Gençlik Kolları başta olmak üzere birçok siyasi parti ile temaslarda bulunulması bekleniyor.

Ziyaretin gündem maddeleri arasında TC-KKTC ilişkilerinde yaşanan çıkmaz ve demokratik yaşama yapılan müdahaleler ile Kıbrıs Türk halkının yaşadığı ekonomik, siyasi ve demokratik gelişmeler yer alıyor.

TDP Gençlik Örgütü temaslarını tamamladıktan sonra 22 Haziran akşamı adaya dönecek.

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