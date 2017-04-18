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TDP Aygün örgütü kuruldu

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TDP Aygün örgütü kuruldu
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçesi örgütlenme çalışmaları çerçevesinde Aygün'de de örgüt oluşturdu.

TDP İskele İlçesi Şubat ayından itibaren sırasıyla Topçuköy, Büyükkonuk, Yenierenköy, Mehmetçik ve Kumyalı örgütünün ardından Aygün örgütünü de kurmuş oldu.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP Aygün örgütü geçtiğimiz gün gerçekleştirilen etkinlikle oluşturuldu.

TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, Milletvekili Hüseyin Angolemli ile MYK üyesi Erkut Yılmabaşar'ın da katıldığı etkinlikte, TDP Aygün Örgüt başkanlığına Metin Pekri seçilirken, yönetimde şu isimler yer aldı: “Mehmet Parlan, Yeter Dağgün, Onur Oğuz, Ebru Atasever, Mustafa Ö. Parlan”


TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, göreve geldikleri Ocak ayından itibaren 6 farklı bölgede örgüt kurduklarını, 6-7 bölgede daha örgüt kuracaklarını belirtti. İskele bölgesinde partiye katılımların da olduğunu belirten Soğancı, TDP'nin İskele bölgesinde çok sağlam bir örgüt ağı oluşturma yolunca ciddi adımlar attığını, bunu çok daha ileriye taşımakta kararlı olduklarını söyledi.

Sosyal demokrat geleneğin temsilcileri olarak ilkelerini bıkmadan usanmadan, kapı kapı dolaşarak anlatmaya devam edeceklerini belirten Soğancı, ayırım yapmadan, herkesi kucaklayarak ve daha çok çalışarak yollarına devam ettiklerini ifade etti.

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TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de örgütlenmenin önemine dikkat çekti. TDP'nin son dönemlerde yaptığı örgütlenme atağının dikkat çekici olduğunu belirten Angolemli, kurulan her örgütün, partiye katılan her bireyin sosyal demokrat düşüncenin daha da kökleşmesi, adalet ve eşitliğin sağlanması, demokrasinin gelişmesi adına çok önemli olduğunu vurguladı. 

Ülke genelinde yaşanan sıkıntıların, ekonomik kriz ile işsizliğin İskele-Karpaz bölgesinde çok daha fazla yaşandığını belirten Angolemli, özellikle sağlık ve eğitim açısından da en fazla mağduriyet yaşayan bölgenin İskele-Karpaz olduğunu kaydetti.

TDP'nin emek, emekçi ve alın terinden yana taraf olduğunu, köylünün, üreticinin sesi olmayı görev bildiğini söyleyen Angolemli, bölgenin doğru yatırımlarla kalkınıp, gelişebileceğini, tarihi ve doğal çevre korunarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınmanın yapılabileceğini belirtti.

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