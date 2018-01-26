TDP "Barış ve Demokrasi Yürüyüşü'ne" katılım çağrısı yaptı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Sendikal Platformun organize ettiği ve bugün saat 17.00'de başlayacak olan "Barış ve Demokrasi Yürüyüşüne" destek vereceğini açıkladı.

Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha demokratik, daha özgür bir ülke için, tüm yurttaşlara Barış ve Demokrasi Yürüyüşüne destek vermeye çağrısı da yapıldı.

Yapılan açıklamada, TDP, Sendikal Platform tarafından belirlenen sloganlar ve pankartlara bağlı kalınarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep de etti..

TDP açıklamasında, "bu yürüyüşü Kıbrıs'ta yaşayan ve dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşların özgürlüklerini savunmak için buluştuğu bir platform olarak görür. Bu nedenle de TDP bugün yapılacak yürüyüşe parti bayrağı ile katılmayacaktır" dendi.

TDP yaptığı açıklamada, hak ve özgürlüklerimizi her platformda savunmaya devam edeceğimiz, daha demokratik, daha özgür bir ülke için, tüm yurttaşları Barış ve Demokrasi Yürüyüşüne destek vermeye de çağırdı.