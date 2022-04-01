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TDP Başbakanlık önünden ayrılmıyor

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Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP), bugünkü grevli eylem sonrası Başbakanlık önünde oturma eylemi başlattı.
TDP Başbakanlık önünden ayrılmıyor

TDP Genel Başkanı Mine Atlı şu sözleri kaydetti:

Ülke yangın yeri, binlerce insan sokağa döküldü, ancak eylemden ayrılırken ciddi bir yetkisizlik hissi vardı. Halkın kendini bu denli etkisiz hissettiği yerde siyaset yapmak mümkün değil.Bizi yıllarca üretimden kopardılar, dış ekonomiye bağladılar, kendi kendimize yetemeyecek duruma düşürdüler. Bunun bedelini kim ödeyecek? Gençler ‘biz bu eylemden tatmin olmadık ayrılmak istemiyoruz dediler’ haklı bulduk.Ülkemizi bırakmak içimizden gelmediği gibi bu eylemi bırakmak da gelmedi.

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