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TDP Başkan vekili ve Genel Sekreteri Av. Mine Atlı'dan Dayanışma çağrısı

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"Bir ülke var hepimizin gönlünde; mafya çetelerinden arınmış, üreten, kendi iradesine sahip, özgür. Kalbinde böyle bir Kıbrıs atan her birey'in omuzuna ihtiyacımız var."
TDP Başkan vekili ve Genel Sekreteri Av. Mine Atlı'dan Dayanışma çağrısı

İşte açıklama;

Toplumcu Demokrasi Partisi sadece benim değil, binlercemizin evi, binlercemizin mücadele alanı, binlercemizin nefesidir.

Bir ülke var hepimizin gönlünde; mafya çetelerinden arınmış, üreten, kendi iradesine sahip, özgür.

Kalbinde böyle bir Kıbrıs atan her birey'in omuzuna ihtiyacımız var.

Bu mücadeleye hayat adamış büyüklerimizle, umudunu yitirmeyen gençlerimizle, Limlidi`den Karpaz`a bu yola baş koyan her birey ile özlediğimiz Kıbrıs'ı anlatıp o hedefe varacağız.

Buna mecburuz.

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