TDP Başkan vekili ve Genel Sekreteri Av. Mine Atlı'dan Dayanışma çağrısı

"Bir ülke var hepimizin gönlünde; mafya çetelerinden arınmış, üreten, kendi iradesine sahip, özgür. Kalbinde böyle bir Kıbrıs atan her birey'in omuzuna ihtiyacımız var."

İşte açıklama;

Toplumcu Demokrasi Partisi sadece benim değil, binlercemizin evi, binlercemizin mücadele alanı, binlercemizin nefesidir.

Bir ülke var hepimizin gönlünde; mafya çetelerinden arınmış, üreten, kendi iradesine sahip, özgür.

Kalbinde böyle bir Kıbrıs atan her birey'in omuzuna ihtiyacımız var.

Bu mücadeleye hayat adamış büyüklerimizle, umudunu yitirmeyen gençlerimizle, Limlidi`den Karpaz`a bu yola baş koyan her birey ile özlediğimiz Kıbrıs'ı anlatıp o hedefe varacağız.

Buna mecburuz.