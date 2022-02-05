TDP Başkan vekili ve Genel Sekreteri Av. Mine Atlı'dan Dayanışma çağrısı

İşte açıklama;
Toplumcu Demokrasi Partisi sadece benim değil, binlercemizin evi, binlercemizin mücadele alanı, binlercemizin nefesidir.
Bir ülke var hepimizin gönlünde; mafya çetelerinden arınmış, üreten, kendi iradesine sahip, özgür.
Kalbinde böyle bir Kıbrıs atan her birey'in omuzuna ihtiyacımız var.
Bu mücadeleye hayat adamış büyüklerimizle, umudunu yitirmeyen gençlerimizle, Limlidi`den Karpaz`a bu yola baş koyan her birey ile özlediğimiz Kıbrıs'ı anlatıp o hedefe varacağız.
Buna mecburuz.
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