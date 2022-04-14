TDP Başkanı Atlı: Açıklanan ekonomik pakette Kıbrıs Türk Toplumunun ekonomik refahına ilişkin hiç bir adım yok.

Açıklanan ekonomik pakette Kıbrıs Türk Toplumunun ekonomik refahına ilişkin hiç bir adım yoktur.

İşte açıklama;

Tam tek olumlu şey elektrik kurumuna yapılacak yatırım diyecektim ki onu da seyyar santral olarak açıkladılar. Yani canları çektiğinde elimizden alabilecekleri nitelikte 'sözde' yatırım.

Kendi kendimize yetelim diye tanımladıkları tüm yatırımlar Kıbrıslı Türklerin varlığına tehdit oluşturan sözde yatırımlardır.

Ne Sucuoğlu ne Oktay bizim iki toplumlu iki bölgeli Federal Çözüm talebimize son verebilir.

Bu ülke'nin kaderine biz karar vereceğiz. Siz değil.