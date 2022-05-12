  • BIST 2.407,29
  • Altın 914.603
  • Dolar 15.3623
  • Euro 16.1431
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

TDP başkanı Mine Atlı Cumhurbaşkanlığı tarafından polise şikayet edildi

» »
TDP Genel Başkanı Mine Atlı, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından polise şikayet edildi.
TDP başkanı Mine Atlı Cumhurbaşkanlığı tarafından polise şikayet edildi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Facebook hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından polise şikayet edildi. 

 "Cumhurbaşkanına yönelik hakaret ettiği" gerekçesiyle polise şikayet edilen Atlı, konuyla ilgili Kıbrıs Postası'na yaptığı açıklamasında, dün telefonla aranarak polis müdürlüğüne çağrıldığını, bugün polise giderek görüşme gerçekleştireceğini ifade etti. 

Atlı, hangi paylaşımı nedeniyle şikayet edildiğini henüz bilmediğini kaydetti.

İnsan hakları kapsamında, "bir kişinin makamı ne kadar yükseilirse, o kadar tolerans sahibi olmak zorundadır" diyen Atlı,  "İnsan hakları bu ülkede olmazsa olmazımız olmalı. İfade özgürlüğü kapsamında ben Cumhurbaşkanına istediğimi söylemekte serbestim. Eğer Cumhurbaşkanı şahsına hakaret olduğunu düşünüyorsa, hukuk davası açmakta serbesttir. Ama bu bir hukuk davası değil, ceza davasıdır" şeklinde konuştu. 

Atlı, polisle bugün gerçekleştireceği görüşmenin ardından basına daha detaylı bir açıklama yapacağını da kaydetti. 

Kıbrıs Postası

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat Elektrik Kesintisi12 Mayıs 2022 Perşembe 09:38
  • Döviz güne nasıl başladı12 Mayıs 2022 Perşembe 09:35
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı12 Mayıs 2022 Perşembe 09:32
  • Beklenen ödeme yarın yapılıyor!11 Mayıs 2022 Çarşamba 18:37
  • 43 Vaka Var! 1 Vefat11 Mayıs 2022 Çarşamba 18:33
  • Cumhurbaşkanlığı’ndan Tufan Erhürman’ın açıklamalarına yanıt11 Mayıs 2022 Çarşamba 18:29
  • Sucuoğlu: DP ve YDP'nin tehditvari tavrı sürerse ipler kopar11 Mayıs 2022 Çarşamba 18:22
  • Dizel tedarikindeki sıkıntı fiyatları artırıyor11 Mayıs 2022 Çarşamba 18:18
  • Sucuoğlu: DP ve YDP'nin tehditvari tavrı sürerse ipler kopar11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:34
  • UBP- PM Üstel’e Hükümeti kurma görevi verdi11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti