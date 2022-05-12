TDP başkanı Mine Atlı Cumhurbaşkanlığı tarafından polise şikayet edildi

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından polise şikayet edildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Facebook hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından polise şikayet edildi.

"Cumhurbaşkanına yönelik hakaret ettiği" gerekçesiyle polise şikayet edilen Atlı, konuyla ilgili Kıbrıs Postası'na yaptığı açıklamasında, dün telefonla aranarak polis müdürlüğüne çağrıldığını, bugün polise giderek görüşme gerçekleştireceğini ifade etti.

Atlı, hangi paylaşımı nedeniyle şikayet edildiğini henüz bilmediğini kaydetti.

İnsan hakları kapsamında, "bir kişinin makamı ne kadar yükseilirse, o kadar tolerans sahibi olmak zorundadır" diyen Atlı, "İnsan hakları bu ülkede olmazsa olmazımız olmalı. İfade özgürlüğü kapsamında ben Cumhurbaşkanına istediğimi söylemekte serbestim. Eğer Cumhurbaşkanı şahsına hakaret olduğunu düşünüyorsa, hukuk davası açmakta serbesttir. Ama bu bir hukuk davası değil, ceza davasıdır" şeklinde konuştu.

Atlı, polisle bugün gerçekleştireceği görüşmenin ardından basına daha detaylı bir açıklama yapacağını da kaydetti.

Kıbrıs Postası