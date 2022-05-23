TDP Başkanı Mine Atlı mahkemeye çıkarılıyor... Teminata bağlanacak...

Atlı son dakika gelişmesini sosyal medya hesabından duyurdu...

İşte açıklama;

Faşist bir ülkede yaşamak ne demek iliklerimize kadar hissediyoruz.

Günlük davalarımı yapmak üzere mahkemeye giderken polisten öğreniyorum ki bana dava okunacak ve teminat isteyecekler.

Teminatın amacı insanların yargılanmadan kaçmamasını sağlamak.

Korkmayın da ben bir yere gitmiyorum.