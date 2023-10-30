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TDP Başkanlığı için Zeki Çeler ismi öne çıkıyor

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Çeler'in ismi TDP'de yaklaşan kurultayda genel başkanlık için geçiyor...
TDP Başkanlığı için Zeki Çeler ismi öne çıkıyor

TDP'de Zeki Çeler dönemi mi başlayacak?

Çeler'in ismi TDP'de yaklaşan kurultayda genel başkanlık için geçiyor...

Yaklaşan TDP kurultayında Zeki Çeler isminin öne çıktığı siyasi kulislerde konuşuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yapan Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanlığı seçimini 150 oy gibi kıl payı bir oyla %30'a ulaşarak kaybetmişti.

Zeki Çeler'in önümüzdeki günlerde  konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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