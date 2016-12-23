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TDP, CAS çalışanlarına destek belirtti

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TDP, CAS çalışanlarına destek belirtti
Bu anti-demokratik durumun ortadan kaldırılması adına hükümeti göreve davet eden Özyiğit, ilgili sendika ile çalışanlara bu haklı davalarında her türlü desteği vereceklerini de vurguladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ercan Havaalanı'nda yer hizmetleri veren Cyprus Airport Services (CAS) çalışanlarının sendika üyesi oldukları ve sendika toplantılarına katıldıkları gerekçesiyle işten durdurulmalarını "faşizan" bir karar olarak nitelendirdi.

Örgütlenme ve sendika seçme hakkının gasp edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirten Özyiğit, çalışanların toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşma haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti ve işten durdurulan personelin yeniden görevlerine iade edilmesi çağrısında bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bu sabah CAS'taki işten durdurmalar ve yaratılan baskı ortamı nedeniyle Meclis önünde eylem başlatan emekçilerin çadırını ziyaret ederek, destek belirtti. Gelişmelerle ilgili Emek İş Başkanı Koral Aşam ile emekçilerden bilgi alan TDP Başkanı Özyiğit, konuyla ilgili görüşlerini aktardı, çalışanlara destek belirtti.

CAS'taki işten durdurmaların yanısıra, baskı ve tehdit ortamı oluşturulduğunu, bunun çalışma barışına ciddi anlamda zarar verdiğini kaydeden Özyiğit, işçilerin en temel hakkı olan örgütlenme haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Yaşananlardan CAS yönetimi kadar buna göz yuman UBP-DP Hükümeti'nin de sorumlu olduğunu belirten Özyiğit, "Kimsenin işçilerin ekmeği ile oynama hak ve yetkisi olamaz.  Buna yeltenenler de göz yumanlar da bu yanlışlarından biran önce geri adım atmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmelerin sendikalaşmanın gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Özyiğit, "Sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesi adına meclise sunduğumuz yasa önerisi halen tozlu raflarda bekletilmektedir. Bu öneriye sahip çıkmayanların bugün CAS'ta yaşananlara seyirci kalması da birçok şeyi anlatmaktadır. Ancak şu net olarak bilinsin ki, bu mücadele kararlılıkla devam edecektir " ifadelerini kullandı.

Bu anti-demokratik durumun ortadan kaldırılması adına hükümeti göreve davet eden Özyiğit, ilgili sendika ile çalışanlara bu haklı davalarında her türlü desteği vereceklerini de vurguladı.  

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