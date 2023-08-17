TDP: “Cezaevinde darp işkence suçunu oluşturur, bakanlık derhal açıklama yapmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Merkezi Cezaevi’nde yaşandığı basına yansıyan darp (işkence) iddialarına işaret ederek, İçişleri Bakanlığı’nı acil soruşturma ve açıklamaya, mahkûm ya da tutuklu yakınlarının da kendilerine ulaşmaya çağırdı

Atlı: Cezaevinde darp işkence suçunu oluşturur, Bakanlık derhal açıklama yapmalı

TDP adına yazılı açıklama yapan Mine Atlı, Gıynık Gazetesi’nde yayınlanan cezaevinde yaşananlarla ilgili haberlere işaret ederek, İçişleri Bakanlığı’nı burada neler olduğuna dair derhal açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Mine Atlı, “Bir mahkûmu darp etmek işkence suçunu oluşturur, ilgili komitenin derhal toplanarak konuyu araştırıp bilgi vermesi elzemdir. İnsan haklarına saygı duyulmayan bir iklimde hiçbir refahtan bahsetmek mümkün değildir” dedi.

“Aile yakınları bize ulaşsın”

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Mine Atlı, bir de darba uğradığı söylenen mahkûm veya tutukluların ailelerine, kendilerine ulaşmaları için çağrı yaptı.

Mine Atlı, “Neler oluğuyla ilgili aile yakınları TDP’ye de direkt her birimize de ulaşabilir. Konu hakkında ne kadar bilgi edinirsek, kendilerinin haklarını o denli kapsamlı savunacağımızı düşünerek bize bildiklerini ve duyduklarını anlatsınlar” dedi.