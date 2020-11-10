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TDP "Demokrasi ve İrade Yürüyüşü'ne" katılacağını açıkladı

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TDP "Demokrasi ve İrade Yürüyüşü'ne" katılacağını açıkladı
TDP "Demokrasi ve İrade Yürüyüşü'ne" katılacağını açıkladı

TDP "Demokrasi ve İrade Yürüyüşü'ne" katılacağını açıkladı

İşte açıklama;

11-18 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimindeki müdahaleler ve sonrası yaşananlar konusunda Toplumcu Demokrasi Partisi olarak seçimden önce de sonra da müdahaleleri parmağımızın arkasına saklanmadan dile getirdik. Bu konuda kamuoyunun endişelerinin giderilmesi için de Meclis Soruşturması başlatılması konusunda dilekçe hazırlayıp dün itibarı ile Meclise sunduk.

Bir halkın hak ettiğine ulaşması için çok yönlü bir mücadeleyi hem diplomatik kanallar hem de meclisteki temsiliyet üzerinden örmeyi kendimize görev bildik. Bu çabalarla birlikte halkın öz iradesini ve talebini sokakta da göstermesi mücadeleyi güçlendirir.

Bu bağlamda bu akşam gerçekleşecek olan "Demokrasi ve İrade Yürüyüşü" eyleminin başlangıç ruhuna ve toplumsal talebine destek verdiğimizi belirterek, hep birlikte orada olacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz.

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