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TDP: Dış kaynaklı müdahaleler olduğu ve bazı partilerin buna olanak verdiği bir gerçek

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Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi toplantısı sona erdi.
TDP: Dış kaynaklı müdahaleler olduğu ve bazı partilerin buna olanak verdiği bir gerçek

TDP PM sonrası basına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her şeyden önce hatırlatmak isteriz ki, 7 Ocak seçimlerinin yapılıp dörtlü koalisyon hükümetinin kurulduğu ortam, ülkede yolsuzlukların, usulsüzlüklerin her alana yayıldığı, yurdumuzun en güzide yerlerinin peşkeş çekildiği, dönemin başbakanın banka hesaplarında nereden geldiği belirsiz paraların toplumun vicdanını; ülkenin cumhurbaşkanına, meclisine ve basınına yapılan saldırıların toplumun iradesini yaraladığı, ülkemizin yaşam biçiminin, demokrasisinin ve değerlerinin ayaklar altına aldığı bir dönemdi.

Genel seçimler sonucunda oluşan meclis aritmetiğinde 4 partili koalisyon en iyi alternatif olarak görülmüştür. TDP koalisyon süreci içerisinde bunun bilinci ve sorumluluğunda hareket etmiş ve oluşan sorunları çözmek yönünde çaba göstermiştir. TDP açısından sorunların çözülebileceği noktada bunu ortadan kaldırıp ülkeyi daha kötü alternatiflere mahkum etmek ciddi bir sorumsuzluktur. Hükümetin bozulmasına sebep olduğu iddia edilen arazi kiralama olayından tüm ortakların olduğu gibi bizlerin de geçtiğimiz Cuma günü haberimiz olmuş, bu konu TDP için de etik sınırlarının dışında ve kabul edilemez bir adım olarak değerlendirilmiştir.

Yolsuzlukları ve usülsuzlükeri araştırıp ortaya çıkarmak noktasında 4 parti olarak hem halkımıza hem de koalisyon ortaklarımıza söz vermişken, arazi konusunun ortaya çıkıp da Maliye Bakanı’nın istifası ve dokunulmazlığı kaldırılması gündeme geldiği anda, hükümet programında da var olan “söz konusu kendi ortaklarımız olsa dahi” her türlü yolsuzluğun üzerine gidilecektir taahhüdünü gerçekleştirmek yerine, bu durumu bahane ederek hükümetten çekilmek, hem halkımız hem de koalisyon ortakları için açıklamaya muhtaçtır.

Bu kriz ortamında bile sadece yerel kaynakları kullanarak, kendi ayakları üzerinde devam eden bir yapının parçası olduk. Bu disiplinin uzun vadeye yayılması ve Kıbrıs Türk Halkının gerçek anlamda kendi ayakları üzerinde durabilmesi için her türlü iradeyi ortaya koyduk.

Ekonomik anlamda halkımızın muhtaç olduğu güven ve istikrara rağmen hükümet bozuluyorsa, bu sürece halk iradesi dışında, dış kaynaklı ve demokratik süreçleri ortadan kaldıracak nitelikte müdahaleler olduğu ve bazı partilerin de buna olanak verdiği de bir gerçekliktir.

Bundan sonraki süreçte hükümeti bozanların ortaya nasıl bir alternatif koyacaklarını beklemek gerektiğini düşünmekteyiz. Bununla beraber TDP temel ilkeleri doğrultusunda siyasal mücadelesini sürdürecektir”.

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