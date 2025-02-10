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TDP Eğitim Komitesi Çavuşoğlu’na seslendi: Himmet Turgut’la ilgili soruşturma aç!

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TDP Eğitim Komitesi Çavuşoğlu’na seslendi: Himmet Turgut’la ilgili soruşturma aç!
TDP Eğitim Komitesi Çavuşoğlu’na seslendi: Himmet Turgut’la ilgili soruşturma aç!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Eğitim Komitesi, Kıbrıs Türk eğitim sistemini TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a şikayet şeklinde raporlayan sarı sendika Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIB-TES) Başkanı Himmet Turgut’la ilgili soruşturma açmak yerine, “hadsizlik yaptı” demekle yetinen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na tepki gösterdi.

TDP: HİMMET BEY SUÇ İŞLİYOR, BAKAN ÇAVUŞOĞLU “HADSİZLİK” DEMEKLE YETİNİYOR

TDP Eğitim Komitesi açıklamasında, geçtiğimiz hafta Özgür Gazete’nin gündeme getirdiği sarı sendika Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’nın (KIB-TES) Başkanı Himmet Turgut’un TC Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’a yazdığı 6 sayfalık dilekçeye işaret etti, Kıbrıs Türk eğitim sistemindeki “din kültürü” derslerinin şikayet edildiği sözde dilekçenin bir suç unsuru olduğunu belirtti.

TDP Eğitim Komitesi açıklamasında, “Öğretmenler Yasası’nın 85. Maddesine göre Himmet Bey suç işliyor ama Sayın Bakan hadsizlik yaptığını söyleyip soruşturma açamıyor” diyerek Himmet Turgut’un hangi suçları işlediğini madde madde şöyle sıraladı;

Kamu görevlisi olan Himmet Bey;

-Yansızlık ödevini yerine getirmemiştir.

-Yetkili kılınmadığı halde Bakanlık adına Bakanlığın hizmet politikası ya da hizmetlerin yürütülmesi hakkında bilgi vermiştir.

-Okul içinde veya dışında toplumun ahlak görüşlerine ya da öğretmenlik haysiyet ve onuruna ciddi biçimde aykırı eylem veya davranışlarda bulunmuştur.

-Okul içinde veya dışında devletin kurulu düzenini yıkmayı amaçlayan eylem ve davranışlarda bulunmuştur.

“VERİLECEK CEZALAR BELLİ”

Disiplin cezalarının süreleri ve ceza uygulanacak eylem ve davranışlar hakkında da bilgi veren TDP Eğitim Komitesi, bu kuralları da şöyle sıraladı;

-Uzun süreli durdurma:

-Öğretmenin bulunduğu kademede ilerlemesinin bir yıl, bir buçuk yıl veya iki yıl süreyle durdurulmasıdır.

Uzun süreli durdurma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

(ii) Yansızlık ödevini yerine getirmemek;

-Geçici olarak görevden çıkarma cezası:

-Yetkili kılınmadığı halde Bakanlık adına Bakanlığın hizmet politikası ya da hizmetlerin yürütülmesi hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermek;

-Öğretmenlik görevinden ve kamu görevlerinden çıkarma cezası:

-Okul içinde vaya dışında toplumun ahlak görüşlerine ya da öğretmenlik haysiyet ve onuruna ciddi biçimde aykırı eylem veya davranışlarda bulunmak;

-Okul içinde veya dışında devletin kurulu düzenini yıkmayı amaçlayan eylem ve davranışlarda bulunmak.

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