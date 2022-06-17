  • BIST 2.510,82
  • Altın 1029.838
  • Dolar 17.3084
  • Euro 18.2126
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

TDP Eğitim Komitesi: ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı Açıkça Anayasal Suç İşlemektedir’’

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Eğitim Komitesi’nin yaptığı açıklamada; Okul Yönetimleri ve Okul Aile Birlikleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapamadıklarını velilerden bağış adı altında para alarak yapmaya çalıştığını vurguladı.
TDP Eğitim Komitesi: ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı Açıkça Anayasal Suç İşlemektedir’’

TDP Eğitim Komitesi açıklamasında ‘‘Anayasamızın 59. Maddesinin 5. bendi her çocuğun, kız erkek ayırımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Uygulamada ise Anayasanın aksine her yıl velilerden kırtasiye, temizlik maddesi ve kayıt için ‘zorunlu bağış’ istenmektedir. Okulların ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevidir. Bu görevlerini yerine getirmeyen, okul idarelerini yalnız bırakan Milli Eğitim Bakanlığı açıkça anayasal suç işlemektedir. Buna ek olarak, bazı okul yönetimi ve okul aile birlikleri kendileri tarafından görevlendirilen ‘yardımcı öğretmenlerin’ ücretlerini karşılamak için velilerden yüksek miktarda ‘zorunlu bağış’ talep etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı yasalarda yardımcı öğretmen kadrosu olmamasına rağmen gerekli düzenlemeleri yapmayarak bu kişilerin sosyal hak ve güvenceden yoksun olarak çalıştırılmasına göz yummakta ve bunun vebalini velilerin sırtına yüklemektedir.’’ diye belirtti.

Açıklamada; eğitimin planlanması, sürdürülmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, özellikle Girne ve İskele bölgelerinde bariz olarak görülen yabancı öğrenci artışını görmezden gelmekte olduğunu belirten komite, bu bölgelerdeki öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarının ötelendiğini, gerekli planlama ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak bütçe çalışmasının yapılmadığını, eğitime ayrılan bütçenin derhal gözden geçirilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekçi bir düzeye getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nı sorumluluklarının farkına varmaya, eğitim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli yasa ve tüzükleri hayata geçirmeye ve Anayasa’nın öngördüğü şekilde ücretsiz kamusal eğitimin gerçek anlamda hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmaya davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS Basın Bildirisi yayımladı17 Haziran 2022 Cuma 11:12
  • Ercan Havalimanı'nda şok grev uyarısı!17 Haziran 2022 Cuma 10:58
  • Akyiğit: Elektrik fiyatlarına önümüzdeki ay 56-57 kuruş zam yapılacak17 Haziran 2022 Cuma 10:49
  • Her Daim Dostlar iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konulu seminer düzenliyor17 Haziran 2022 Cuma 10:48
  • Kızılyürek’: ‘Ayrımcılık Yapmayın!’17 Haziran 2022 Cuma 10:44
  • Elektriğe yeniden zam geliyor....17 Haziran 2022 Cuma 10:31
  • Mustafa Naimoğulları: Bu ülkede 5-10 tüccarın zengin olabilmesi için çabalanıyor17 Haziran 2022 Cuma 10:01
  • Gece yarısı yeni atamalar yapıldı....İşte tam liste...17 Haziran 2022 Cuma 09:59
  • Saadet Hüdaverdi, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden alındı17 Haziran 2022 Cuma 09:57
  • Pazartesi eylem var.. Ne zamlar ne eylemler bitmek bilmiyor...17 Haziran 2022 Cuma 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti