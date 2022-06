TDP Eğitim Komitesi: ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı Açıkça Anayasal Suç İşlemektedir’’

TDP Eğitim Komitesi açıklamasında ‘‘Anayasamızın 59. Maddesinin 5. bendi her çocuğun, kız erkek ayırımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Uygulamada ise Anayasanın aksine her yıl velilerden kırtasiye, temizlik maddesi ve kayıt için ‘zorunlu bağış’ istenmektedir. Okulların ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevidir. Bu görevlerini yerine getirmeyen, okul idarelerini yalnız bırakan Milli Eğitim Bakanlığı açıkça anayasal suç işlemektedir. Buna ek olarak, bazı okul yönetimi ve okul aile birlikleri kendileri tarafından görevlendirilen ‘yardımcı öğretmenlerin’ ücretlerini karşılamak için velilerden yüksek miktarda ‘zorunlu bağış’ talep etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı yasalarda yardımcı öğretmen kadrosu olmamasına rağmen gerekli düzenlemeleri yapmayarak bu kişilerin sosyal hak ve güvenceden yoksun olarak çalıştırılmasına göz yummakta ve bunun vebalini velilerin sırtına yüklemektedir.’’ diye belirtti.

Açıklamada; eğitimin planlanması, sürdürülmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, özellikle Girne ve İskele bölgelerinde bariz olarak görülen yabancı öğrenci artışını görmezden gelmekte olduğunu belirten komite, bu bölgelerdeki öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarının ötelendiğini, gerekli planlama ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak bütçe çalışmasının yapılmadığını, eğitime ayrılan bütçenin derhal gözden geçirilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekçi bir düzeye getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nı sorumluluklarının farkına varmaya, eğitim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli yasa ve tüzükleri hayata geçirmeye ve Anayasa’nın öngördüğü şekilde ücretsiz kamusal eğitimin gerçek anlamda hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmaya davet etti.