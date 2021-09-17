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TDP Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’yı İstifaya Çağırdı

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TDP Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’yı İstifaya Çağırdı
TDP Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’yı İstifaya Çağırdı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu santralleri için getirilen yakıtın evsafının kötü olduğunu gösteren analiz raporlarının yayınlandığını belirterek, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı istifaya çağırdı.

TDP Genel Başkanı Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, Mimar Mühendis Odaları Birliği altındaki ilgili odaların, Kıb-Tek’in kalitesiz yakıttan dolayı 450 bin Euro zarara uğrattığı açıklamasına da yer vererek Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun istifa etmesi gerektiğini savundu.

TDP olarak hukukçular ile çalışma içinde olduklarını belirten Özyiğit, gelecek hafta kamu görevini kötüye kullanan ve halk sağlığını tehlikeye atanlarla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Analiz sonuçlarının bugüne kadar yakıt yerine yüzlerce ton deniz suyuna en az 200 bin dolar ödendiği yönündeki iddiaları da ispatlar nitelikte olduğunu savunan Özyiğit, konuyla ilgli Başbakan Hamza Ersan Saner’i de eleştirdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ihale ile adrese teslim yakıt alınmasına olanak sağlamak için teknik şartnamenin değiştirilmeye çalışıldığını da ileri sürdü.

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