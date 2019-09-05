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TDP, El Sen’in eylemine destek belirtti

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Cemal Özyiğit Başkanlığındaki TDP heyeti El Sen’in eylemine destek belirtti
TDP, El Sen’in eylemine destek belirtti

Cemal Özyiğit Başkanlığındaki TDP heyeti El Sen’in eylemine destek belirtti

 

Özyiğit: “Ülkede enerji alanına ivedi yatırım şart”

        Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede enerji alanına yatırımın elzem bir gereklilik olduğunu belirterek, 4’lü hükümet döneminde 4 jeneratör konusunda alınan uluslararası ihale kararının sekteye uğratılmadan hayat bulması gerektiğini vurguladı.

         UBP-HP hükümetinin gerekenleri yapmaması halinde ülkede enerji üretim açığı yaşanacağına dikkat çeken Özyiğit, bundan dolayı da verimsiz yakıt tüketen santrallerden dolayı daha fazla yakıt gideri ve daha fazla çevresel kirlilik yaşanacağını, dahası AKSA ile yapılan ve ağır şartlar içeren sözleşmelerin çok daha ağırlarının kabul edilmek zorunda kalınacağı uyarısında bulundu. Özyiğit, ”Toplum bütün bunlardan büyük maddi ve manevi kayıplara uğrayacaktır” dedi.          

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ercan Hoşkara’dan oluşan bir heyet, uyarı grevi gerçekleştiren El Sen’e destek belirtti.          

         4’lü hükümet döneminde artan enerji talebinin karşılanması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve çevre dostu bir üretim modeline geçilmesi amacı ile Bakanlar Kurulu tarafından uluslararası ihale kararı alındığını ve kararın İhale Komisyonuna gönderildiğini anımsatan Özyiğit, UBP-HP döneminde bu kararın ısrarla ileri götürülmediğini söyledi. Bu kararda HP’li bakanların da imzası olduğunu anımsatan Özyiğit, HP’li bakanları 4 jeneratör alımı konusundaki imzalarına sadık kalmaya, UBP’yi de ülkeyi AKSA’ya muhtaç bırakacak senaryolardan vazgeçmeye çağırdı.

 “TDP’nin duruşu nettir”

TDP olarak 4’lü koalisyon hükümeti döneminde Kıb Tek’in yapması gereken yatırımları en kısa sürede gerçekleştirmesi gerektiği yönünde kararlı bir tutum sergilediğini, bu çerçevede dönemin Yönetim Kurulu tarafından 4 adet çift yakıtlı jeneratöre göre idari ve teknik şartnamesi hazırlanarak bakanlar kuruluna iletilen uluslararası ihaleye çıkma talebini imzaladıklarını anımsatan Özyiğit, bu duruşlarının aynen devam ettiğini, bu çerçevede 4 adet jeneratörün ihaleye çıkılıp en erken zamanda alınması için mücadele veren El Sen’e destek belirttiklerini vurguladı.

TDP Basın Bürosu

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