  • BIST 1.544,780
  • Altın 550,46
  • Dolar 9,5370
  • Euro 11,0607
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

TDP: Erken Seçim Tarihi Belirlenerek, Seçim Yasakları Hemen Devreye Konmalı

» »
TDP MYK dün akşam Cemal Özyiğit başkanlığında toplanarak erken seçim, olası hükümet senaryoları ve gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
TDP: Erken Seçim Tarihi Belirlenerek, Seçim Yasakları Hemen Devreye Konmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu (TDP MYK) ülkenin içinde bulunduğu durumda erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirterek, erken seçim tarihinin biran önce belirlenmesi ve seçim yasaklarının hemen devreye konması gerektiğini vurguladı.

TDP MYK dün akşam Cemal Özyiğit başkanlığında toplanarak erken seçim, olası hükümet senaryoları ve gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin tüm yürütme ve yasama ayaklarını sekteye uğratan Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultay sürecinin en nihayet tamamlandığı ve UBP’nin yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na başarı dilendiği açıklamada, ülke ve toplum gündeminin UBP kurultayından çok daha başka ve acil olduğu vurgulandı.

Ekonomik kriz, toplumun alım gücünün her geçen gün düşmesi ve pandemi ile mücadele başta olmak üzere toplumun acil çözüm bekleyen çok ciddi sorunları olduğuna dikkat çeken açıklamada, Meclis’teki mevcut yapı ile bu sorunlara çözüm bulunamayacağı gerçeğinden hareketle erken seçimin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Yıllarca yasa tanımaz, etik bilmez ve toplum refahını gözetmeyen davranışlar sergileyen UBP’nin son olarak kurultay uğruna ülkeyi kilitlediği, kaos ve karmaşa yaratarak toplumun yapısal sorunlarının artmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, “UBP okulundan çıkan, hangi ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu dahi unutmuş, sürekli yurt dışında anlamsız temaslarda bulunan, kendi gibi düşünmeyen herkesi kötüleyen, toplumu ayrıştıran ve bulunduğu pozisyonun etik ve hukuki gerekliliklerini yerine getirmeyen, aksine onu kişisel bir araca dönüştüren Ersin Tatar’ın da UBP’nin düşünce yapısının vücut bulmuş bir hali olduğunu açıkça görüyoruz” denildi.

TDP MYK açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“TDP Merkez Yönetim Kurulu bu gerçekler ışığında yaşanan tüm bu yasa tanımazlıkların ortağı olan ve ses çıkarmayıp toplumu felakete sürükleyen yapılar ile partimizin sahip olduğu toplumcu ve demokratik değerler bağlamında toplum yararına bir hizmet alanı bulamayacağına inanmaktadır.

En erken zamanda seçim yapılarak halk iradesinin sandığa yansıması gerektiğine inanan TDP, seçime gidilene kadar ve seçim yasaklarının mutlaka uygulanacağı bir hükümet modelinde, sadece ve sadece toplumun ilerlemesi ve refahı yönünde atılacak adımları tüm samimiyetiyle değerlendirmeye hazırdır. Bu bağlamda TDP Parti Meclisi önümüzdeki günlerde toplanarak yaşanan gelişmeleri değerlendirecektir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • COP26: BM İklim Değişikliği Konferansı'nda dünya liderleri ne mesaj verdi?02 Kasım 2021 Salı 11:21
  • BM Barış Gücü, Tampon Bölgede Avlanmamaları İçin Avcıları Uyardı02 Kasım 2021 Salı 11:07
  • Zaroğlu Arıklı’nın söylediklerini paylaştı ve ekledi: Siyaset omurgalı duruş gerektirir02 Kasım 2021 Salı 10:33
  • KIB-TEK Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyeceğini Duyurdu02 Kasım 2021 Salı 10:12
  • KKTC, Rum kesimine düzensiz göçle mücadelede iş birliği önerisini yineledi02 Kasım 2021 Salı 10:09
  • Genel Kurul bugün yeniden toplanmayı deneyecek02 Kasım 2021 Salı 10:05
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?02 Kasım 2021 Salı 09:41
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (2 Kasım 2021)02 Kasım 2021 Salı 09:30
  • UBP-HP seçim hükümeti kurulur mu?02 Kasım 2021 Salı 07:45
  • UBP PM belirleniyor.. İşte ilk PM üyeleri...01 Kasım 2021 Pazartesi 21:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti