TDP, Geçici 10. Maddeye ‘dokunmayan’ hiçbir pakete onay vermeyecek

TDP Genel Başkanı Özyiğit, paketin içeriğine yönelik bir itirazlarının olmamasına rağmen Geçici 10. Maddeye dokunmayan hiçbir öneri ve pakete evet demeyeceklerini açıkladı.

Mecliste Anayasa değişikliği konusu tartışılmaya devam ediyor…

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, anayasa değişikliğine ilişkin paketin içeriğine yönelik bir itirazlarının olmamasına rağmen Geçici 10. Maddeye dokunmayan hiçbir öneri ve pakete evet demeyeceklerini açıkladı.

Meclis kürsüsünde konuşan Özyiğit, “Anayasa değişikliği içeriği ne olursa olsun seçimle ilişkilendirilecek olması ve geçici 10. maddenin, yani vesayet rejimin kaldırılmasının en büyük engeli olan bu maddeye dokunulmaması nedeniyle temel duruşumuz gereği pakete evet oyu vermeyeceğiz. Bu temel duruşla bu paketin içeriğine itirazımız olmamasına rağmen red vereceğiz. Geçici 10. Maddeye dokunmayan hiçbir pakete de onay vermeyeceğiz” dedi.