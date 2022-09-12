TDP Gençlik : '' Bağımsız Yargının İtibarsızlaştırılmasına İzin Vermeyeceğiz''

İşte açıklama;

Cumhurbaşkanı andını sayısız kez çiğneyen ve Anayasa’ya aykırı şekilde UBP Kurultayı’na katılmakta hiçbir sakınca görmeyen Tatar, siyasi parti kurultayında Anayasa Mahkemesi’ne ayar vermeye kalkmıştır. Anayasamız, madde 136 (2), hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında, mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremeyeceğini; genelge gönderemeyeceğini; tavsiye ve telkinde bulunamayacağını emreder. Yakın coğrafyamızdaki antidemokratik ve hukuk dışı uygulamaların etkisinde kalan Tatar’ın toplumumuza istifadan başka verecek hiçbir şeyi kalmamıştır.

TDP Gençlik Örgütü olarak bağımsız yargının itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğimizi vurgularken, sistematik saldırılara karşı da tüm toplumumuza ses yükseltme çağrısında bulunuruz.