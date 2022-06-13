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TDP Gençlik: Çavuşoğlu Haddini Bil! Öztürkler İstifa Et!

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TDP Gençlik: Çavuşoğlu Haddini Bil! Öztürkler İstifa Et!
TDP Gençlik: Çavuşoğlu Haddini Bil! Öztürkler İstifa Et!

TDP Gençlik: Çavuşoğlu Haddini Bil! Öztürkler İstifa Et!

TDP Gençlik Örgütü olarak adaya ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Lapta‘da bölge halkıyla buluşmasında ve yanında İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in bulunduğu sırada “vatandaşlık” talep edenlere “KKTC Devleti” adına söz vermesini asla kabul etmiyoruz.
Çağrımız nettir:
ÇAVUŞOĞLU HADDİNİ BİL!
ÖZTÜRKLER İSTİFA ET!

TDP Gençlik Örgütü

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