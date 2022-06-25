TDP Gençlik Örgütü, Ankara Ziyaretini Tamamladı

3 günlük Ankara ziyareti kapsamında TDP Gençlik Örgütü, 3 güne, Anıtkabir ziyareti, 4 siyasi parti (CHP-HDP-TİP-Sol Parti), 1 vakıf (Sosyal Demokrasi Vakfı-Genç) ve 1 hareket (İvme Hareketi) görüşmesi sığdırdı.

Temaslarda bulunmak üzere 20 Haziran Pazartesi günü Ankara’ya giden Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü ilk ziyaretini Anıtkabir'e gerçekleştirmişti.

TDP Gençlik Örgütü ilk gün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile bir araya geldi.

İkinci gün CHP Genel Merkezi’nde temaslarına devam eden TDP Gençlik Örgütü önce CHP Gençlik Kolları daha sonra ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile görüştü.

TDP Gençlik Örgütü ikinci gün temaslarını Sosyal Demokrasi Vakfı-Genç yapılanması yetkilileri ile tamamladı.

Üçüncü günde ise önce Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi’nde HDP Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu ve Diplomasi Komisyonu Üyesi Mehmet Halis ile görüşen TDP Gençlik Örgütü, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçerek Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve TİP Gençlik’ten yetkililerle bir araya geldi.

Ankara ziyareti kapsamında temaslarına devam eden TDP Gençlik Örgütü, SOL Parti yetkilileri ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası İvme Hareketi temsilcileri ile son görüşmesini gerçekleştirerek Ankara ziyaretini tamamladı.

TDP Gençlik Örgütü, tüm görüşmelerinde TC - KKTC ilişkilerinde yaşanan çıkmaz ve demokratik yaşama yapılan müdahaleler ile Kıbrıs Türk halkının yaşadığı ekonomik, siyasi ve demokratik gelişmeleri gündeme getirdi ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Müdahale Raporu'nu sundu.