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TDP Gençlik Örgütü: Bağımsız Mahkemelerimizin Kararlarını Selamlıyoruz

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TDP Gençlik Örgütü: Bağımsız Mahkemelerimizin Kararlarını Selamlıyoruz
TDP Gençlik Örgütü: Bağımsız Mahkemelerimizin Kararlarını Selamlıyoruz

İşte açıklama;

TDP Gençlik Örgütü  olarak  bağımsız mahkemelerimizin hem Kıb-Tek eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan hem de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt hakkında ürettikleri kararları yakından takip ediyoruz.

Bağımsız Mahkemelerimiz dün itibariyle 522 davadan itham edilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olarak cezaevine gönderilmesi yönünde karar verdi.

Öte yandan  bugün 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Türkiye-KKTC su iletim hattındaki töreni seçim yasakları olmasına rağmen canlı yayında verdiği ve uyarılara rağmen yayını kesmediği gerekçesiyle devlet televizyonu olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt hakkında 2 ay hapse mahkum edilmesi yönünde karar verdi. Herkesin malumu olan parti-devlet bütünleşmesi, bağımsız mahkememizin vermiş olduğu bu kararla bir kez daha gözler önüne serildi ve tescillendi. 

 

TDP Gençlik Örgütü olarak gerek siyasilerin gerekse bürokratların yapmış olduğu hatalardan ders çıkarmalarını diler, tüm eksiklik ve aksaklıklara rağmen bağımsız mahkemelerimizin üretmiş oldukları kararları saygı ile selamlarız.

 

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