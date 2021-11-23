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TDP Gençlik Örgütü, Bakan Çağman'la Görüştü

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker ve Genel Sekreter Çise Erdoğa, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile görüştü.
TDP Gençlik Örgütü, Bakan Çağman'la Görüştü

 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker ve Genel Sekreter Çise Erdoğa, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede TOCED’in (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi) yasallaşmasına rağmen yaşam bulmaması nedeniyle cinsiyeti, cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimi dolayısıyla bireylerin yaşadığı toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı.

TDP Gençlik Örgütü yetkilileri, Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’nin ortaya koyduğu pratiğin önemli olduğunu belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bu konularda her türlü işbirliğine hazır olunduğunu kaydettiler.   

Bakan Çağman ise görüşmede kendisinin kalan görev süresi boyunca TOCED üzerine yoğunlaşacağının sözünü verdi.

 

TDP Basın Bürosu

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