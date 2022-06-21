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TDP Gençlik Örgütü, CHP Gençlik Kolları ile görüştü

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TDP Gençlik Örgütü, 3 günlük Ankara ziyareti kapsamında bugün CHP Genel Merkezi’nde CHP Gençlik Kolları ile bir araya geldi.
TDP Gençlik Örgütü, CHP Gençlik Kolları ile görüştü

Temaslarda bulunmak üzere, Pazartesi günü Ankara’ya giden TDP Gençlik Örgütü ilk ziyaretini dün Anıtkabir’e gerçekleştirmişti.

Bugün de temaslarına CHP Gençlik Kolları ile devam eden TDP Gençlik Örgütü, görüşmesinde TC – KKTC ilişkilerinde yaşanan çıkmaz ve demokratik yaşama yapılan müdahaleler ile Kıbrıs Türk halkının yaşadığı ekonomik, siyasi ve demokratik gelişmeleri gündeme getirdi.

Görüşmenin ardından TDP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’e 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Müdahale Raporu’nu sundu.

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