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TDP Gençlik Örgütü, EDON ile dayanışmasını güçlendiriyor

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TDP Gençlik Örgütü, EDON’un yeni yönetimiyle ilk görüşmesini Dayanışma Evi’nde gerçekleştirdi.
TDP Gençlik Örgütü, EDON ile dayanışmasını güçlendiriyor

Görüşmede TDP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker, önümüzdeki süreçte yıllardır süregelen iki toplumlu pratiklerin ötesinde bir eylemlilik ve dayanışma anlayışını geçerli kılmanın önemine vurgu yaptı. Çileker, bu anlayış değişikliğinin özelde TDP Gençlik Örgütü ve EDON arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine, genelde de Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının etkileşimine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Adanın her iki tarafındaki sorunların karşılıklı olarak aktarıldığı görüşmede, Çileker önümüzdeki döneme dair işbirliğini güçlendirecek önerilerde bulundu.

EDON Temsilcileri ise ilgili önerileri olumlu karşıladıklarını ve yönetimleriyle değerlendireceklerini belirtti. EDON Temsilcileri ayrıca, 10 Nisan’da Dali köyünde gerçekleştirilecek olan Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in anma etkinliğine davet etti.

TDP Gençlik Örgütü

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