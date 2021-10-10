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TDP Gençlik Örgütü: “Kendisi Gibi Düşünmeyenlerin Ötekileştirilip Hedef Haline Getirilmesi Kabul Edilemez”

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"AKP Hükümeti’nin, bir süredir KKTC vatandaşlarına yönelik başlattığı ülkeye giriş yasağı uygulamasını devam ettirdiğini belirterek kendisi gibi düşünmeyenlerin ötekileştirilip hedef haline getirildiği bu zihniyetin kabul edilemez olduğunu vurguladı."
TDP Gençlik Örgütü: “Kendisi Gibi Düşünmeyenlerin Ötekileştirilip Hedef Haline Getirilmesi Kabul Edilemez”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Türkiye’de iktidarı elinde bulunduran AKP Hükümeti’nin, bir süredir KKTC vatandaşlarına yönelik başlattığı ülkeye giriş yasağı uygulamasını devam ettirdiğini belirterek kendisi gibi düşünmeyenlerin ötekileştirilip hedef haline getirildiği bu zihniyetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bu sorunların tarihsel bağlarımızın bulunduğu Türkiye ile yaşıyor olduğumuz gerçeğinin her Kıbrıslı Türk’ün yüzüne tokat gibi çarptığına dikkat çekilen açıklamada, “Uygulamanın gündeme geldiği günden itibaren “Deve Kuşu” politikasını kendine rehber edinen UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti ve Başbakan Ersan Saner’i vatandaşlarını korumaya yönelik harekete geçmeleri için son kez uyarıyoruz”  denildi.

 TDP Gençlik Örgütü açıklamasının tamamı şu şekilde:

Türkiye’de iktidarı elinde bulunduran AKP Hükümeti’nin, bir süredir KKTC vatandaşlarına yönelik başlattığı ülkeye giriş yasağı uygulamasını devam ettirmekte ısrarcı olduğu anlaşılmaktadır.

6 Temmuz 2021 tarihinde Ali Bizden, 11 Temmuz 2021 tarihinde Ahmet Cavit An’a uygulanan giriş yasağı listesinde, son olarak bugün de Ali Kişmir’in bulunduğu ortaya çıkmıştır. İlgili kişilere uygulanan Türkiye’ye giriş yasağının güvenlik tehdidi olarak gerekçelendirilmesi ise bizler açısından sorgulanması gereken bir diğer önemli noktadır.

Kendisi gibi düşünmeyenlerin ötekileştirilip hedef haline getirildiği bu zihniyeti dünyanın neresinde olursa olsun kabul etmemiz mümkün değilken, bugün bu sorunları tarihsel bağlarımızın bulunduğu Türkiye ile yaşıyor olduğumuz gerçeği de her Kıbrıslı Türk’ün yüzüne tokat gibi çarpmıştır.   

AKP Hükümeti’nin Kıbrıslı Türklere uyguladığı giriş yasağının gündeme geldiği Temmuz ayından bugüne ‘Deve Kuşu’ politikasını kendine rehber edinen UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti ve Başbakan Saner’i vatandaşlarını korumaya yönelik harekete geçmeleri için son kez uyarıyoruz: Vatandaşlarımızın muhatap kaldığı bu uygulama asla kabul edilemez.

TDP Gençlik Örgütü olarak konuyu gerek yeni nesil medya, gerekse TBMM’deki muhalefet milletvekilleri nezdinde Türkiye kamuoyunun bilgisine getirmekte kararlı olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz.

TDP Gençlik Örgütü

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