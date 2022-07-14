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TDP Gençlik Örgütü, KTOEÖS ile görüştü

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TDP Gençlik Örgütü, ülkede eğitim alanında yaşanan sorunları değerlendirmek için KTOEÖS ile toplantı gerçekleştirdi.
TDP Gençlik Örgütü, KTOEÖS ile görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede KKTC-TC 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü doğrultusunda hazırlanan, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılmasına ve öğretmenlerin haklarının geriletilmesine zemin hazırlayacak yasal değişiklikler değerlendirildi, dayatmalara karşı ne gibi adımlar atılabileceği konuşuldu.

Görüşmeye TDP Gençlik Örgütü’nden Genel Başkan Arda Çileker ve Gülcan Soyluethem katılırken, KTOEÖS’ten Sendika Başkanı Ozan Elmalı ve yönetim kurulundan İbrahim Emirhan, Duygu Geylan, Ali Yaman Işık ile Hasan Soyer katıldı.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Teknik Kurul’a getirilen değişikliklere ilişkin bilgilendirmelerde bulunurken, TDP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker, toplumun her anlamda dönüştürülmesi çabalarına bizzat hükümet eliyle destek sağlanmasına onay vermelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Elmalı, özellikle Koronavirüs pandemisinin etkili olduğu 2 yıl boyunca en fazla özveride bulunan kesimlerin başında öğretmenlerin geldiğini, ancak UBP-DP-YDP hükümetinin ilk fırsatta yine öğretmenlerin haklarına göz diktiğini belirtti.

Çileker ise Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı Cemal Özyiğit’in döneminde Atatürk Öğretmen Akademisi’nin özgün yapısına zarar verecek, Lefke Avrupa Üniversitesi ile imzalanan işbirliği protokolünü iptal ettiğini anımsatarak Atatürk Öğretmen Akademisi’nin özerk yapısı korunarak geliştirilmesinin önemine değindi.

Çileker, “Öğretmenlerin haklarının geriletilmesine karşı öğretmen sendikaları tarafından yürütülen mücadeleye desteğimiz sürecektir” ifadelerini kullandı.

Çileker, “85 yıldır faaliyet gösteren ve uluslararası tanınmışlığı olan bir kurumu kapatmak veya etkisini azaltmaktaki amaç herkes tarafından sorgulanmalı” diyerek Kıbrıs Türk toplumunun malı olan kurumları kapatma düşüncesinin bir ürünü olan bu yasal değişikliklere karşı olduklarını ve AÖA’nın kapatılmaması adına ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Çileker, toplumun her anlamda dönüştürülmesi çabalarına bizzat hükümet eliyle destek verilmesine, dahası bu yönde özel çaba harcanmasına onay vermelerinin mümkün olmadığını belirtti.

 

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